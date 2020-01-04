كل خدماتك جمب شاليهك وعيش احلي مصيف في راس سدر

(للتقسيط)
|بأمتلاكك شاليهك في راس سدر هتعيش احلي مصيف مع عيلتك او صحابك وهتستمتع بأحلي فيوهات للبحر والاكوا بارك وحمامات سباحة وكمان هتستمتع بكل الخدمات من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس وكل ده بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا حالا علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|57,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047737
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