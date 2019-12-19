كل خدماتك جمب شاليهك في السخنة

امتلك شاليهك في السخنة بمقدم بسيط ومن غير ماتدفع اي فوايد وبالتقسيط المريح وكل الخدمات جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا بارك وكمان في نماذج مصغرة من المعالم الحضارية ونهر النيل وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس يلا كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا ميني ايجيبت