كل خدماتك جمب شاليهك في السخنة

(للتقسيط)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كل خدماتك جمب شاليهك في السخنة - في السويس مصر

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امتلك شاليهك في السخنة بمقدم بسيط ومن غير ماتدفع اي فوايد وبالتقسيط المريح وكل الخدمات جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا بارك وكمان في نماذج مصغرة من المعالم الحضارية ونهر النيل وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس يلا كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا ميني ايجيبت
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 104,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/12/2019
رقم الإعلان: 2045765
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: في السخنة هتقضي احلي ايام حياتك - في السويس مصر

في السخنة هتقضي احلي ايام حياتك

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في السخنة وقضي احلي ايام حياتك في احلي مصيف مع عيلتك او صحابك وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ر.
العنوان:

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124,000 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: بفلوس الايجار امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

بفلوس الايجار امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

92,000 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: عايز تمتلك شاليه بالتقسيط فى السخنة - في السويس مصر

عايز تمتلك شاليه بالتقسيط فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه بالتقسيط فى لاسيرينا بالم بيتش واستمتع بكل الخدمات اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيه.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

171,000 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: تميز بامتلاك شاليه بحديقة فى السخنة - في السويس مصر

تميز بامتلاك شاليه بحديقة فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

انت مميز بامتلاك شاليه بحديقة خاصة فى لاسيرينا بالم بيتش تشطيب سوبر لوكس واستمتع بكل الخدمات اكوا با.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

181,000 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: عايز الخصوصية تعالى امتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

عايز الخصوصية تعالى امتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش الخصوصية وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش بحديقة خاصة 110 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

185,000 جنيه

18/12/2019
صورة الاعلان: بتدور ع الاستثمار المضمون تعالى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

بتدور ع الاستثمار المضمون تعالى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

استثمارك صح بامتلاك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش تشطيب سوبر لوكس قريب من مرسى اليخوت ومارينا للصيد وم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

159,000 جنيه

18/12/2019
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صورة الاعلان: عاين بنفسك ع الطبيعة وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

عاين بنفسك ع الطبيعة وامتلك شاليهك فى السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

عاين بنفسك ع الطبيعة وعيش احلى جو فى السخنة وامتلك شاليهك تشطيب سوبر لوكس 90م (2 غرفة نوم +ريسبشن +م.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

144,000 جنيه

18/12/2019
صورة الاعلان: امتلك شاليهك تسطيب سوبر لوكس في السخنة - في السويس مصر

امتلك شاليهك تسطيب سوبر لوكس في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

275,000 جنيه

18/12/2019
صورة الاعلان: شاليهك بأطلالة رائعة علي المعالم الحضارية في السخنة - في السويس مصر

شاليهك بأطلالة رائعة علي المعالم الحضارية في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك في لاسيرينا ميني ايجيبت بأطلالة رائعة علي المعالم الحضارية من الاهرامات وابو الهول ومعبد الكر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

122,000 جنيه

18/12/2019
صورة الاعلان: شاليهك ف يموقع مميز علي الاهرامات ونهر النيل - في السويس مصر

شاليهك ف يموقع مميز علي الاهرامات ونهر النيل

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في السخنة بموقع مميز جدا علي الاهرامات وابو الهول ونهر النيل ونموذج من برج القاهرة وكما.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

102,000 جنيه

18/12/2019
صورة الاعلان: عيش جو الرومانسية ع اجمل بحر فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

عيش جو الرومانسية ع اجمل بحر فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش احلى جو رومانسى وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش 115 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +م.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

476,000 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: ادفع بالتقسيط وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

ادفع بالتقسيط وامتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) بالقرب من مطاعم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

140,000 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: استمتع بأحلي صيد واحلي سهرات في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

استمتع بأحلي صيد واحلي سهرات في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا ميني ايجيبت واصتاد براحتك واستمتع بأحلي سهرات علي البحر في احلي كافيهات ومطاعم واس.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

98,000 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: هتصيف وسط الاهرامات ونهر النيل في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

هتصيف وسط الاهرامات ونهر النيل في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في السخنة وسط الاهرامات وابو الهول ونهر النيل ومعالم حضارية تانية كتير وكمان في حمامات .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

133,000 جنيه

16/12/2019
صورة الاعلان: استمتع بالرفاهية في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

استمتع بالرفاهية في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة واستمتع بالرفاهية في حمامات سباحة واكوا بارك وكمان هتستهر في احسن مط.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

92,000 جنيه

16/12/2019
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