كل خدماتك جمب شاليهك في السخنة

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك في السخنة بمقدم بسيط ومن غير ماتدفع اي فوايد وبالتقسيط المريح وكل الخدمات جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا بارك وكمان في نماذج مصغرة من المعالم الحضارية ونهر النيل وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس يلا كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا ميني ايجيبت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|104,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045765
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