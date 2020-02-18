كل الي بتحلم بيه هتلاقيه في حي الفيلات اسكن في ارقي مكان بالاسكندريه وابني

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
كل الي بتحلم بيه هتلاقيه في حي الفيلات اسكن في ارقي مكان بالاسكندريه وابني الفيلا الي بتحلم بيها وسط اكبر تجمع سكني للفيلات مع نخبة من صفوة المجتمع المحترم بمساحات تبدأ من 200 متر علي شوارع تتميز بالاتساع ونواصي بحري الموقع كامل متكامل وبه جميع المرافق والخدمات (مياة-كهرباء-صرف صحي-انترنت-تليفون) الموقع بالجوار من كارفور والطريق الدائري بمحرم بك الاسكندريه ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابراج للاستثمار العقاري
التليفون: +201212800852

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/2/2020
رقم الإعلان: 2053331
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18/2/2020
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17/2/2020
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17/2/2020
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العنوان:

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16/2/2020
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- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

16/2/2020
صورة الاعلان: اراضي بقلب محرم بك علي دائري الاسكندريه وبالجوار من كارفور والداون تاون اش - في الإسكندرية مصر

اراضي بقلب محرم بك علي دائري الاسكندريه وبالجوار من كارفور والداون تاون اش

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اراضي بقلب محرم بك علي دائري الاسكندريه وبالجوار من كارفور والداون تاون اشتري قطعة ارض دلوقتي بحي ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

16/2/2020
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لو عايز تعيش معني الرفاهية وتسكن سكن راقي علي قد إمكانياتك بالاسكندريه! ل

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- في الإسكندرية مصر

لو عايز تعيش معني الرفاهية وتسكن سكن راقي علي قد إمكانياتك بالاسكندريه! لوعايز تبقي عايش في قلب الإ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

16/2/2020
صورة الاعلان: اسكن واستثمر في نفس المكان وتملك قطعة ارض دلوقتي بموقع حيوي جدا بقلب الاسكن - في الإسكندرية مصر

اسكن واستثمر في نفس المكان وتملك قطعة ارض دلوقتي بموقع حيوي جدا بقلب الاسكن

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- في الإسكندرية مصر

اسكن واستثمر في نفس المكان وتملك قطعة ارض دلوقتي بموقع حيوي جدا بقلب الاسكندريه بمساحات تبدا من 10.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

16/2/2020
صورة الاعلان: ارض مميزة بقلب الاسكندرية بالقرب من كارفور والداون تاون وخلف مطار النزهة ال - في الإسكندرية مصر

ارض مميزة بقلب الاسكندرية بالقرب من كارفور والداون تاون وخلف مطار النزهة ال

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- في الإسكندرية مصر

ارض مميزة بقلب الاسكندرية بالقرب من كارفور والداون تاون وخلف مطار النزهة الدولي بالقرب من كـافـة ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

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16/2/2020
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- في الإسكندرية مصر

حلمك تشترى ارض فى مكان مناسب وبسعر مغرى وبأطول فترة سداد دلوقتى حلمك بقى حقيقة امتلك ارضك بقلب الا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

16/2/2020
صورة الاعلان: غير حياتك و قسط على مهلك وابني فيلتك بحي الفيلات بقلب الاسكندريه و اضمن ل - في الإسكندرية مصر

غير حياتك و قسط على مهلك وابني فيلتك بحي الفيلات بقلب الاسكندريه و اضمن ل

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

غير حياتك و قسط على مهلك وابني فيلتك بحي الفيلات بقلب الاسكندريه و اضمن لعائلتك الامان و الرفاهية .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

16/2/2020
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