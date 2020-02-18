كل الي بتحلم بيه هتلاقيه في حي الفيلات اسكن في ارقي مكان بالاسكندريه وابني الفيلا الي بتحلم بيها وسط اكبر تجمع سكني للفيلات مع نخبة من صفوة المجتمع المحترم بمساحات تبدأ من 200 متر علي شوارع تتميز بالاتساع ونواصي بحري الموقع كامل متكامل وبه جميع المرافق والخدمات (مياة-كهرباء-صرف صحي-انترنت-تليفون) الموقع بالجوار من كارفور والطريق الدائري بمحرم بك الاسكندريه ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944