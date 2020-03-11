كل اللي في خيالك وبتحلم بيه في شاليهك بالسخنة

بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا السخنة كل اللي في خيالك وبتحلم بيه هتلاقي في السخنة وهتستمتع بكل الخدمات من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومطاعم وكافيهات ونماذج مصغرة من الاهرامات وابو الهول والقلعة ومعبد الكرنك وكماااان نهر النيل وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا اتصل حالا علي 01279848994 وامتلك في السخنة