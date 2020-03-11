كل اللي في خيالك وبتحلم بيه في شاليهك بالسخنة

(للتقسيط)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (السويس) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كل اللي في خيالك وبتحلم بيه في شاليهك بالسخنة - في السويس مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا السخنة كل اللي في خيالك وبتحلم بيه هتلاقي في السخنة وهتستمتع بكل الخدمات من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومطاعم وكافيهات ونماذج مصغرة من الاهرامات وابو الهول والقلعة ومعبد الكرنك وكماااان نهر النيل وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا اتصل حالا علي 01279848994 وامتلك في السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 110,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/3/2020
رقم الإعلان: 2055764
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شاليهك مع المشاهير فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

امتلك شاليهك مع المشاهير فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

مع المشاهير امتلك شاليهك 115 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان+ 2حمام ) قريب من نا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

323,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: اتحدى المستحيل وامتلك شاليهك بمقدم بسيط فى السخنة - في السويس مصر

اتحدى المستحيل وامتلك شاليهك بمقدم بسيط فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

اتحدى المستحيل وامتلك شاليهك بالتقسيط ع 6 سنين قريب من اكبر اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

141,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: انت معانا فى السخنه هتعيش حياتك وسط افضل خدمات - في السويس مصر

انت معانا فى السخنه هتعيش حياتك وسط افضل خدمات

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش معانا فى السخنة وسط افضل خدمات اكوا بارك ومطاعم وكافيهات وحمامات سباحة ولو بتحب الصيد هتستمتع با.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

173,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع في السخنة بتشطيب سوبر لوكس بأقل الاسعار - في السويس مصر

شاليه للبيع في السخنة بتشطيب سوبر لوكس بأقل الاسعار

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في السخنة وبأقل سعر في مصر واستثمر براحتك في اي وقت طول ايام السنة وشاليهك 115م (3غرفة+.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

303,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: استمتع بكل لحظة بحياتك وامتلك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

استمتع بكل لحظة بحياتك وامتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع بكل لحظة فى حياتك وسط خدماتك اللى ملهاش مثيل وامتلك شاليهك فى السخنة 90م تشطيب سوبر لوكس (2 غ.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

152,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: خليك من المميزين وامتلك شاليهك بروف فى السخنة - في السويس مصر

خليك من المميزين وامتلك شاليهك بروف فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

خليك مميز وامتلك شاليهك فى السخنة بروف ع اجمل view للاكوا بارك وقريب لكل خدماتك اللى بتحبها حمامات س.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

365,000 جنيه

11/3/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: فى اجمل اماكن السخنة هتمتلك شاليهك - في السويس مصر

فى اجمل اماكن السخنة هتمتلك شاليهك

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك فى السخنة اول بتراس 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) واستمتع باجمل الخد.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

181,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: في السخنة الحق العرض الكبير وبلاش تأخير - في السويس مصر

في السخنة الحق العرض الكبير وبلاش تأخير

(للبيع)

- في السويس مصر

الحق العرض الكبير وبلاش تأخير وامتلك في لاسيرينا السخنة شاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

113,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: امام اجمل اكوا بارك امتلك شاليه في السخنة وصيف براحتك - في السويس مصر

امام اجمل اكوا بارك امتلك شاليه في السخنة وصيف براحتك

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة علي اجمل اكوا بارك واستمتع مع اولادك بأحلي الخدمات من حمامات سباحة و.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

135,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: بتحب الخصوصية امتلك شاليهك بروف فى السخنة - في السويس مصر

بتحب الخصوصية امتلك شاليهك بروف فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش الخصوصية وامتلك شاليهك فى بالم بيتش بروف وسط خدماتك اكبر اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات ومطاعم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

8/3/2020
صورة الاعلان: لاستثمار افضل امتلك شاليهك بحديقة فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

لاستثمار افضل امتلك شاليهك بحديقة فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

استثمر افضل استثمار وامتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة بجاردن 120م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

205,000 جنيه

8/3/2020
صورة الاعلان: غير مودك وتعالى امتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

غير مودك وتعالى امتلك شاليهك فى السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

خلى مودك احلى وعيش معانا فى السخنة وسط اجمل الخدمات اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات ومطاعم ومسرح وس.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

182,000 جنيه

8/3/2020
صورة الاعلان: فرصة للتميز وشاليهك بالفرش في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

فرصة للتميز وشاليهك بالفرش في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

فرصتك للتميز وامتلاكك شاليه في لاسيرينا السخنة وهتستمتع بنماذج مصغرة من المعالم الحضارية الاهرامات و.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

103,000 جنيه

7/3/2020
صورة الاعلان: علي اجمل شاطئ رملي هتستمتع بالمصيف في السخنة - في السويس مصر

علي اجمل شاطئ رملي هتستمتع بالمصيف في السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك الخاص علي اجمل شاطئ رملي واستمتع بالمصيف طووول السنة مع عيلتك او اصحابك وشاليهك 115م (3.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

273,000 جنيه

7/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه واستمتع بكل حاجه حواليك فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

امتلك شاليه واستمتع بكل حاجه حواليك فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع بكل خدماتك اللى حواليك وامتلك شاليه 125م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

169,000 جنيه

7/3/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager