كل اللي عاوزه هتلاقيه واكتر في العاصمة الادارية

امتلك في العاصمة الادارية الجديدة وكل اللي انت عاوزه هتلاقيه في كمبوند zavani من كل الخدمات نادي رياضي ومول تجاري ومدارس ومستشفيات وامن وحراسة 24 ساعة وجراجات تحت الارض وتراك للدراجات وخدمات تانية كتير وشقتك 283م (5غرفة+4حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة