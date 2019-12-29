كل اللي بتحلم بيه هتلاقيه في العاصمة الادراية الجديدة

امتلك في العاصمة الادارية وكل اللي بتحلم بيه هتلاقيه جمب شقتك من حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري ونادي رياضي وخدمات تانية كتير وشقتك 180م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالقسيط المريح ومن غير اي فوائد كلمنا علي 01279848994 وامتلك شقتك في green avenue