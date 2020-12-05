كل اللي بتحلم بيه هتلاقيه بامتلاك شاليهك من روزا وسط كل خداماتك

شاليهك في قريه روزا علي شكل u بمساحة62م (غرفة + 1حمام +مطبخ +ريسبشن +تراس +جاردن واسع ) وهتلاقي كل خداماتك ومستلزماتك يعني مش هتحتاج تخرج بره القريه وتطمئن علي الاولاد عشان شاليهك قدامه كل الخدمات وحاجات تانية كتير وفي مساحات وعروض تانية مختلفة تقدر تختار منها اللي يناسبك للتواصل فون او واتس 01201135481