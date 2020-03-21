كل اللى بتحلم بيه فى شقتك فى التجمع الخامس

بتدور على شقة بسعر كويس وفى مكان راقى وحواليها كل الخدمات . يبقى اكيد هتستلم مننا الشقة اللى بتحلم بيها . شقة متشطبة سوبر لوكس فى قلب التجمع الخامس دقايق من الجامعة الامريكية والدائرى الاوسطى . شقتك مكونة من (2 غرفة + 1 حمام + ريسبشن + مطبخ) بمقدم 30% فقط وتقسيط حتى 6 سنين . انتهز الفرصة و كلمنا على 01061536694 - 01276211689