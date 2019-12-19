كل احلامك هتتحقق بامتلاك شاليه فى السخنة

(للبيع)
|حقق كل احلامك وامتلك شاليه دور اول بتراس 125 م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر+ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) بالقرب من اكوا بارك ومطاعم وكافيهات وملاعب واجمل شاطئ رملى باقل مقدم واطول فترة سداد تصل الى 8 سنين بدونفوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش وحقق كل احلامك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|170,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045832
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