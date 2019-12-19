كل احلامك هتتحقق بامتلاك شاليه فى السخنة

حقق كل احلامك وامتلك شاليه دور اول بتراس 125 م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر+ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) بالقرب من اكوا بارك ومطاعم وكافيهات وملاعب واجمل شاطئ رملى باقل مقدم واطول فترة سداد تصل الى 8 سنين بدونفوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش وحقق كل احلامك