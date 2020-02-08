كله رايح ع السخنة للاستمتاع باجمل شاطئ رملى

(للبيع)
|تعالى السخنة واستمتع مع صحابك باجمل شاطئ رملى قريب من خدماتك اكوا بارك وملاهى ونادى صحى وحمامات سباحة شاليهك 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان ) باقل مقدم وباقساط تصل الى 9 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى السخنة واستمتع باجمل جو
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|155,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052037
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