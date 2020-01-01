كفاية شغل وتعالي استجم في السخنة

(للبيع)
|كفاية شغل وتعالي امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة واستجم في الهدوء والمناظر الخلابة اللي هتخلي بالك مرتاح وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وبأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وهتستمتع بخدمات القرية من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ونماذج مصغرة من المعالم الحضارية وخدمات تانية كتير هتعرفها لما تكلمنا علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|109,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047330
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