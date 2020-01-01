كفاية شغل وتعالي استجم في السخنة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كفاية شغل وتعالي استجم في السخنة - في السويس مصر

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كفاية شغل وتعالي امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة واستجم في الهدوء والمناظر الخلابة اللي هتخلي بالك مرتاح وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وبأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وهتستمتع بخدمات القرية من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ونماذج مصغرة من المعالم الحضارية وخدمات تانية كتير هتعرفها لما تكلمنا علي 01279848994
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 109,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/1/2020
رقم الإعلان: 2047330
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صورة الاعلان: وانت فى شاليهك فى السخنة مش هتحتاج اى حاجه - في السويس مصر

وانت فى شاليهك فى السخنة مش هتحتاج اى حاجه

(للبيع)

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مش هتحتاج اى حاجة عندنا فى السخنة هتمتلك شاليه 110م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى.
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166,000 جنيه

1/1/2020
صورة الاعلان: مش هتقدر تغمض عينيك وانت معانا فى السخنة - في السويس مصر

مش هتقدر تغمض عينيك وانت معانا فى السخنة

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1/1/2020
صورة الاعلان: دور ع الاستثمار الصح وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

دور ع الاستثمار الصح وامتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

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175,000 جنيه

1/1/2020
صورة الاعلان: خدماتك كله جمب شاليهك في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

خدماتك كله جمب شاليهك في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

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31/12/2019
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(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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31/12/2019
صورة الاعلان: بجاردن خاص هتمتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

بجاردن خاص هتمتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

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امتلك شاليه بجاردن فى السخنة 110 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) وخلى ا.
العنوان:

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181,000 جنيه

31/12/2019
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صورة الاعلان: تعالى امتلك شاليه فى السخنة وسيب الباقى عليناا - في السويس مصر

تعالى امتلك شاليه فى السخنة وسيب الباقى عليناا

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

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31/12/2019
صورة الاعلان: وسط الاهرامات وابو الهول امتلك شاليهك في السخنة - في السويس مصر

وسط الاهرامات وابو الهول امتلك شاليهك في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليه في السخنة بقي وسط المعالم الحضارية ونهر النيل ومنها الاهرامات وابو الهول ومعبد الكرنك والقلعة .
العنوان:

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القسم: 

122,000 جنيه

31/12/2019
صورة الاعلان: علي النيل شاليهك تسطيب سوبر لوكس في السخنة - في السويس مصر

علي النيل شاليهك تسطيب سوبر لوكس في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

107,000 جنيه

31/12/2019
صورة الاعلان: فى السخنة هتعيش مبسوط وتمتلك شاليه ع الاكوا بارك - في السويس مصر

فى السخنة هتعيش مبسوط وتمتلك شاليه ع الاكوا بارك

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش مبسوط وسط عيلتك وامتلك شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

172,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: استمتع باجمل اكوا بارك وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

استمتع باجمل اكوا بارك وامتلك شاليهك فى السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

استمتع باجمل اكوا بارك وحمامات سباحة وكل فى افخم المطاعم والكافيهات وامتلك شاليه 90م تشطيب سوبر لوكس.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

135,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: استثمر فلوسك وامتلك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

استثمر فلوسك وامتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

فلوسك استثمرها صح وامتلك شاليه فى السخنة تشطب سوبر لوكس 110 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ امري.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

169,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: مش هتلاقي استثمار احسن من كدة في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

مش هتلاقي استثمار احسن من كدة في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة ومش هتلاقي استثمار احسن من كدة وممكن تصيف في اي وقت في السنة وجمب كل خدماتك.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

92,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: في السخنة هتلعب وتتبسط مع اصحابك - في السويس مصر

في السخنة هتلعب وتتبسط مع اصحابك

(للبيع)

- في السويس مصر

بأمتلاكك شاليه في السخنة هتتبسط وتلعب ع اصحابك او عيلتك في احلي بحر بالباراشوت والبنانا وكمان في الا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

248,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: امتلك شاليه دور تانى بروف فى السخنة - في السويس مصر

امتلك شاليه دور تانى بروف فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع بحفلات الشواء والباربكيو وامتلك شاليهك بروف مميز تشطيب سوبر لوكس 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مط.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

177,000 جنيه

29/12/2019
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