كفاية تأخير واسكن في العاصمة من غير تفكير

اسكن في العاصمة الادارية الجديدة وكفاية تأخير وامتلك شقتك جمب حي السفارات مباشرة وبالقرب من النهر الاخضر واجمل فيو للطبيعة وشقتك 191م (4غرفة+3حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط وحواليك كل الخدماتك نادي رياضي وجيم وسبا وتراك للدراجات وخدمات تانية كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة