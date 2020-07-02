كفاية ايجار وامتلك شاليه في راس سدر وصيف طول السنة براحتك

(للبيع)
|وفر فلوس الايجار وامتلك في راس سدر شاليه بخصوصية كاملة واستمتع بالمصيف طول السنة مع اولادك والشاليه 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبالتقسيط علي اطول فترة سداد وبدون فوائد وكمان جمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك وكيدز اريا وتراك للدراجات وخدمات تانية كتير كلمنا علي 01279848994 وصيفك طول السنة موجود
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|73,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062200
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