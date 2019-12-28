كـافة أنواع العمالة المنزلية بالضمانات القانونية

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تفاصيل الإعلان
تعبتي من شغل البيت ومفيش حد يساعدك، متشغليش بالك ومتفكريش كتير #شركة_مارفيل جيبالك الحل لأنها بتوفرلك عاملات من كل الجنسيات بإقامة كاملة، مدربات على أعلى مستوى لانجاز شغل البيت، من نظافة ورعاية أطفال، واهتمام كامل بأعمال بالمنزل بكل كفائة. عائشة عاملة نظافة مقيمة، خبرة في كافة الأعمال المنزلية والنظافة بحكم عملها 4 سنوات وبتساعد في المطبخ، وشاطرة في المكواة، وأمينة وملتزمة، وعمرها 22 سنة، وجاهزة لبدء العمل فورًا. ويوجد خصم 25% على العمولة بمناسبة العام الجديد 2020 مـ . للتواصل 01101166100
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مارفيل للخدمات المتطورة
التليفون: 01101166100

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العنوان: النزهه الجديده- النزهة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/12/2019
رقم الإعلان: 2046787
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مارفيل . لتوفير الشغالات والمربيات و ج المسنين والطباخات

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28/12/2019
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28/12/2019
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27/12/2019
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2,000 جنيه

26/12/2019
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مع #مارفيل هتلاقي راحتك وراحة أسرتك

(فرصة عمل)

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25/12/2019
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25/12/2019
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مكتب توفير شغالات وخدم,مربيات اطفال,راعيات مسنين لكافة المحافظات

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2,000 جنيه

24/12/2019
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مارفيل توفر لكي كافة العمالة المنزلية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

زى ما بتختاري طعام أسرتك بعناية ولبسك بدقه وذوق راقي، لازم كمان تختاري الشغالة اللي في بيتك بنفس الع.
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23/12/2019
صورة الاعلان: لدينا عاملات النظافة وبيبي سيتر وجليسة مسنين على أعلى مستوى من الكفاءة - في القاهرة مصر

لدينا عاملات النظافة وبيبي سيتر وجليسة مسنين على أعلى مستوى من الكفاءة

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مارفيل للخدمات المتطورة هي الحل الوحيد بتقدملك شغالات وعاملات نظافة من جميع الجنسيات (أثيوبيا، اريتر.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

23/12/2019
صورة الاعلان: لكل اسره تبحث عن الرعايه للطفل وكبارالسن والمرضي نعمل من اجلكم وراحتكم - في القاهرة مصر

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لكل اسرة تبحث عن الراحه والرعايه الامنه لكل افراد الاسرة وكافه الاشغال المنزليه طبخ وتنظيف هنوفرلكم .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

22/12/2019
صورة الاعلان: نمدكم بأفضل شغالات,مربيا ت,طباخات,راع يات مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نمدكم بأفضل شغالات,مربيا ت,طباخات,راع يات مسنين لكافة المحافظات

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العنوان:

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2,000 جنيه

20/12/2019
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جليسات مسنين وبيبي سيتر و شغالات نوفرها لكافة المحافظات

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جليسات مسنين وبيبي سيتر و شغالات نوفرها لكافة المحافظات01126700074 كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالش.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

18/12/2019
صورة الاعلان: نمد لاأسر بأفضل شغالات ومربيات وجليسات مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نمد لاأسر بأفضل شغالات ومربيات وجليسات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نمد لاأسر بأفضل شغالات ومربيات وجليسات مسنين لكافة المحافظات01126700074 أفضل عماله مصريه وأجنبية من .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: نوفر للاسر المربيات والشغالات و جليسات المسنين بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر للاسر المربيات والشغالات و جليسات المسنين بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر للاسر المربيات والشغالات و جليسات المسنين بكافة المحافظات01126700074 الوطنية للخدمات نوفر العما.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

16/12/2019
صورة الاعلان: أفضل الشغالات والمربيات وراعيات المسنين نوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

أفضل الشغالات والمربيات وراعيات المسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

أفضل الشغالات والمربيات وراعيات المسنين نوفرها لجميع المحافظات01017902000 شغالات فى مصر نوفر عمالة م.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

14/12/2019
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