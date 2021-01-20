كشاف الطوارئ الأول في مصر🔦

(للبيع)

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مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
كشاف السفاري و الرحلات لأنه مش محتاج كهربا الكشاف المعجزة 6×1😎 مميزاتة 👉👉 •الكشاف مزود بخلية الطاقة الشمسية اللي بتشحن • الكشاف بمجرد ما تعرضه لضوء الشمس☉ • معاه وصله كهرباء للشحن الكهربي العادي •الكشاف تقدر تستخدمه في البيت و المكتب و الشغل و في أي مكان •تقدر تستخدمة كباور بانك تشحن منه موبايلك أو أي جهاز بيشتغل بالشحن •تقدر تستخدمه في وضع الكشاف العادي أو الكلوب •الكشاف مزود ب ليد موفر للطاقة و تعيش معاك فترة طوي السعر70+م الشحن
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mamoud
التليفون: واتس 01225292093

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العنوان: العمرانية- العمرانية
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/1/2021
رقم الإعلان: 2080713
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صورة الاعلان: اللمبة الجاز الالكترونيه 🤗💥🤟 - في الجيزة مصر

اللمبة الجاز الالكترونيه 🤗💥🤟

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اللمبة الجاز الالكترونيه 🤗💥🤟 ايام العز والوز ايام ما كنا نقعد تحت لمبة الجاز.
العنوان:

الجيزة - مصر

850 جنيه

20/1/2021
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