كشاف الطوارئ الأول في مصر🔦

(للبيع)
|كشاف السفاري و الرحلات لأنه مش محتاج كهربا الكشاف المعجزة 6×1😎 مميزاتة 👉👉 •الكشاف مزود بخلية الطاقة الشمسية اللي بتشحن • الكشاف بمجرد ما تعرضه لضوء الشمس☉ • معاه وصله كهرباء للشحن الكهربي العادي •الكشاف تقدر تستخدمه في البيت و المكتب و الشغل و في أي مكان •تقدر تستخدمة كباور بانك تشحن منه موبايلك أو أي جهاز بيشتغل بالشحن •تقدر تستخدمه في وضع الكشاف العادي أو الكلوب •الكشاف مزود ب ليد موفر للطاقة و تعيش معاك فترة طوي السعر70+م الشحن
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mamoud
|التليفون:
|واتس 01225292093
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|العنوان:
|العمرانية- العمرانية
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080713
850 جنيه