كشاف الطوارئ الأول في مصر🔦

كشاف السفاري و الرحلات لأنه مش محتاج كهربا الكشاف المعجزة 6×1😎 مميزاتة 👉👉 •الكشاف مزود بخلية الطاقة الشمسية اللي بتشحن • الكشاف بمجرد ما تعرضه لضوء الشمس☉ • معاه وصله كهرباء للشحن الكهربي العادي •الكشاف تقدر تستخدمه في البيت و المكتب و الشغل و في أي مكان •تقدر تستخدمة كباور بانك تشحن منه موبايلك أو أي جهاز بيشتغل بالشحن •تقدر تستخدمه في وضع الكشاف العادي أو الكلوب •الكشاف مزود ب ليد موفر للطاقة و تعيش معاك فترة طوي السعر70+م الشحن