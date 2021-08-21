كروت تسجيل المكالمات

"كارت تسجيل المكالمات لعدد 2 - 4 - 8 - 16 خطوط ،، مميزات الكارت :- * يمكن تركيب حتى 2 كارت على نفس جهاز الكمبيوتر. * يمكن تسجيل المكالمات الصادرة والواردة (بالرقم – اتجاه المكالمة – مدتها – المحادثة) *يمكن التحكم في الكارت عن طريق الانترنيت أو الـ LAN * يمكن تخزين المكالمات على أقراص مضغوطة (CD)" للاستعلام Whatsapp :01094467747 Mobile : 01272263003