كروت تسجيل المكالمات

(للبيع)
|"كارت تسجيل المكالمات لعدد 2 - 4 - 8 - 16 خطوط ،، مميزات الكارت :- * يمكن تركيب حتى 2 كارت على نفس جهاز الكمبيوتر. * يمكن تسجيل المكالمات الصادرة والواردة (بالرقم – اتجاه المكالمة – مدتها – المحادثة) *يمكن التحكم في الكارت عن طريق الانترنيت أو الـ LAN * يمكن تخزين المكالمات على أقراص مضغوطة (CD)" للاستعلام Whatsapp :01094467747 Mobile : 01272263003
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alyaa yasser
|التليفون:
|01272263003
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|العنوان:
|154جسر السويس شارع جسر السويس- مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103052
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(للبيع)- في القاهرة مصر
231 جنيه
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11,111 جنيه