كرفانات للبيع شركة مجدي السعدي للكرفانات

(للبيع)
|خبرة أكثر من 15 عام فى تصنيع وتركيب وبيع الكرفانات فى مصر متخصصون فى صناعة الكرفانات والحاويات التجارية وخبره فى مجال التركيب الهندسى للكرفان والحاوية أكثر من 15 عام فنحن فى شركة مجدى السعدى نجمع بين التصميم العصرى وقوة التصنيع من حيث إختيار الخامات التى نقوم بتركيبها فى مصنعنا على أيدى الفنيين الماهرين لدينا فنحن نتميز بالتنوع فى التصاميم الهندسية المبتكرة والكفاءة التامة فى التركيبات العصرية للوحدات الثابتة والمتحركة بالإضافة إلى الخامات ذات الجودة العالية وأعمالنا تشهد علينا .ت/01102657265
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مجدي
|التليفون:
|01102657265
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|العنوان:
|ابورواش- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061745
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