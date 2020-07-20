كرفانات السلام

(للبيع)
|كرفانات جهازه كرفانات متنقلة كرفانات حمامات كرفانات جميع مقاسات الكرفانات والبيوت الجاهزه والمتنقلة للاستفسار الاتصال بنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مصطفى
|التليفون:
|+201100914186
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|العنوان:
|أبو رواش- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|20/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063344
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