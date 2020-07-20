كرفانات السلام

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
كرفانات جهازه كرفانات متنقلة كرفانات حمامات كرفانات جميع مقاسات الكرفانات والبيوت الجاهزه والمتنقلة للاستفسار الاتصال بنا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مصطفى
التليفون: +201100914186

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: أبو رواش- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/7/2020
رقم الإعلان: 2063344
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شقتك فى اهدى اماكن العاصمة الادارية

امتلك شقتك فى اهدى اماكن العاصمة الادارية

(للبيع)

فى اهدى اماكن العاصمة الادارية عيش الاسترخاء واستمتع باجمل منظر للمساحات الخضراء وكريستال لاجون قريب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

318,000 جنيه

20/7/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع 165 م بالقرب من فندق الماسة فى تاون جيت

شقة للبيع 165 م بالقرب من فندق الماسة فى تاون جيت

(للبيع)

امتلك شقتك قريب من فندق الماسة فى كمبوند تاون جيت 165 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) واستمتع ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

182,000 جنيه

20/7/2020
صورة الاعلان: لحياة جديدة امتلك شقتك فى تاون جيت

لحياة جديدة امتلك شقتك فى تاون جيت

(للبيع)

عيش وسط حياة جديدة وامتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت بموقع مميز فى الR7 قريب من مسجد الفتاح العليم والك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

204,000 جنيه

20/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شقة قريبة من ارض المعارض فى العاصمة الادارية

امتلك شقة قريبة من ارض المعارض فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

قريب من ارض المعارض امتلك شقة بالعاصمة الادارية 195م (3 غرف نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ ) واستمتع انت .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

211,000 جنيه

20/7/2020
صورة الاعلان: خلى حياتك اجمل بامتلاك شقة بكمبوند تاون جيت

خلى حياتك اجمل بامتلاك شقة بكمبوند تاون جيت

(للتقسيط)

حياتك هتبقى احلى بامتلاك شقة فى كمبوند تاون جيت قريب من اجمل المساحات الخضراء وحى السفارات شقتك 170 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

182,000 جنيه

20/7/2020
صورة الاعلان: كمبوند سراى القاهرة الجديدة

كمبوند سراى القاهرة الجديدة

(للبيع)

مسحات الشقق تبدء من 105 متر مربع و حتى 182 متر مربع مساحات الفيلات تبدء من 206 متر مربع حتى 300 مت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

20/7/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلوب لمجموعه كبرى للمستشفيات والمراكز الطبيه والصيدلايات

مطلوب لمجموعه كبرى للمستشفيات والمراكز الطبيه والصيدلايات

(فرصة عمل)

مطلوب لمجموعه كبرى للمستشفيات والمراكز الطبيه والصيدلايات لفروعها بمصرو السعوديه والامارات والكويت ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

20/7/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندس صناعى للعمل بالسعودية

مطلوب مهندس صناعى للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل فى مصنع بلاستيك بمدينة الرياض فى المملكة العربية السعودية مهندس صناعى Industrial Engine.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

30 ريال

20/7/2020
صورة الاعلان: عايز استثمار تعالى امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

عايز استثمار تعالى امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

استثمر فى المضمون وامتلك شاليهك فى السخنة 100م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) قريب من كل.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

197,000 جنيه

20/7/2020
صورة الاعلان: عايز تصيف ع طول تعالى راس سدر

عايز تصيف ع طول تعالى راس سدر

(للتقسيط)

امتلك شاليهك فى جولدن بيتش واستلم شاليهك فورى 105 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ +حمام ) وخلى اولادك يل.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

20/7/2020
صورة الاعلان: لافضل استثمار امتلك محلك فى بيراميدز مول

لافضل استثمار امتلك محلك فى بيراميدز مول

(للبيع)

بتدور ع افضل استثمار امتلك محلك فى مول بيراميدز 34 م بالدور 4 قريب من منطقة البنوك و البنك المركزى .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

153,000 جنيه

20/7/2020
صورة الاعلان: امتلك محلك فى اول مول تجارى بالكامل فى العاصمة الادارية

امتلك محلك فى اول مول تجارى بالكامل فى العاصمة الادارية

(للبيع)

امتلك محلك فى اول مول تجارى بالكامل فى العاصمة الادارية قريب من حى الوزارات وامام فندق الماسة مباشرة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

179,000 جنيه

20/7/2020
صورة الاعلان: فى اول مول تجارى بالكامل امتلك محلك فى العاصمة الجديدة

فى اول مول تجارى بالكامل امتلك محلك فى العاصمة الجديدة

(للتقسيط)

امتلك محل فى اول مول تجارى بالكامل فى العاصمة الادارية 35 م بالدور 4 امام فندق الماسة وقريب من منطقة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

184,000 جنيه

20/7/2020
صورة الاعلان: اشهر محامي أحوال شخصية المستشار عمرو زيدان تاج الدين

اشهر محامي أحوال شخصية المستشار عمرو زيدان تاج الدين

(للبيع)

◕ بخبرة مستشارينا . هنحل مشكلتك القانونية في أقل من 10 دقائق ◕ مؤسسه تاج الدين للاستشار.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

20/7/2020
صورة الاعلان: مدرس كبير معليمى الفيزياء الخبرة 30 سنة

مدرس كبير معليمى الفيزياء الخبرة 30 سنة

(طلب عمل)

مدرس كبير معليمى الفيزياء الخبرة 30 سنة + 01201572512.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

19/7/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager