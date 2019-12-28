كرسي ماش 301

(للبيع)
|"كود الصنف:ACS-A301 مواد: شبك + نايلون اللون : أسود واطار ابيض +اسود حشوة المقعد من الفوم ذو كثافة عالية. مكانزم قوي التحمل مزودة بمقبض لتغيير الإرتفاع مع إمكانية الإقفال حسب الرغبة. مساند الكرسي من البلاستيك والمطعم بالنيكل اللامع والمغطاة بالمطاط الطري وقابلة للإرتفاع. مسند الرأس قابل للتغيير حسب الرغبة. قاعدة الكرسي خماسية من الحديد المطلي بالكروم قوي التحمل . يشحن المنتج كامل التركيب وجاهز للإستخدام"
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد عوف
|التليفون:
|01014523357
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|العنوان:
|شارع محمود نصر المتفرع من الجلاء -المشحمة,- المحلة الكبري
الغربية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,400 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046818
1,200 جنيه
2,500 جنيه
3,500 جنيه
3,500 جنيه