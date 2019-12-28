كرسي ماش 301

"كود الصنف:ACS-A301 مواد: شبك + نايلون اللون : أسود واطار ابيض +اسود حشوة المقعد من الفوم ذو كثافة عالية. مكانزم قوي التحمل مزودة بمقبض لتغيير الإرتفاع مع إمكانية الإقفال حسب الرغبة. مساند الكرسي من البلاستيك والمطعم بالنيكل اللامع والمغطاة بالمطاط الطري وقابلة للإرتفاع. مسند الرأس قابل للتغيير حسب الرغبة. قاعدة الكرسي خماسية من الحديد المطلي بالكروم قوي التحمل . يشحن المنتج كامل التركيب وجاهز للإستخدام"