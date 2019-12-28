كرسي جلد 620

"كود الصنف:ACS-620 مواد: جلد اللون : أسود حشوة المقعد من الفوم ذو كثافة عالية. مكانزم قوي التحمل مزودة بمقبض لتغيير الإرتفاع مع إمكانية الإقفال حسب الرغبة. مساند الكرسي من الجلد المغطي بالخشب ,.ذو ضهر متحرك, قاعدة الكرسي خماسية من الحديد المطلي بالكروم قوي التحمل . يشحن المنتج كامل التركيب وجاهز للإستخدام"