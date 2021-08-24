كرسى ماش بدون مسند راس للبيع

(للبيع)
|كرسى ماش بدون مسند راس يتميز بظهره الشبكى لليستطيع لتنفس و طبى مريح للفقرات القطنيه و مقعده من الفوم و مزود بعجلات دواره 360 درجه و قابل للتعديل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المركز العربى _ arab center
|التليفون:
|01066598678
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|العنوان:
|دمياط الجديده المجاوره الاولى بجوار جمعيه المستثمرين معرض دمياط الجديده- أبريل
دمياط - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|950 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103418
6,899 جنيه
6,899 جنيه
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1,399 جنيه
2,899 جنيه