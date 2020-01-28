كراس متحركه كراسي انتظار ثابته كنبه انتظار افخم الموديلات من فرست فرنتشر

(للبيع)
|فرست فرنتشر لارقي واحدث موديلات الاثاث المكتبي 01003755888 اثاثا مكتبي مستورد وصناعه محليه ستائر مكتب – اختر من معارضنا بالمهندسين والدقي موديلات حديثه &اسعار متميزه –كل ما ههو حديث وراقي في عالم الاثاث المكتبي من فرست فرنتشر لاستيراد وتصنيع الاثاث المكتبي المتكامل والستائر 01003755888 الاداره -98ش محيي الدين ابو العز امام بوابه 3 نادي الصيد –المهندسين 33372823 فرع الدقي – 96ش النيل ميدانه الجلاء –الدقي 37488014
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ashraf
|التليفون:
|01003755888---01005063803
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|العنوان:
|96ش/النيل ميدان الجلاء -الدقي- الدقي
البحيرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050770
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