كراس متحركه كراسي انتظار ثابته كنبه انتظار افخم الموديلات من فرست فرنتشر

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (البحيرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كراس متحركه كراسي انتظار ثابته كنبه انتظار افخم الموديلات من فرست فرنتشر - في البحيرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

فرست فرنتشر لارقي واحدث موديلات الاثاث المكتبي 01003755888 اثاثا مكتبي مستورد وصناعه محليه ستائر مكتب – اختر من معارضنا بالمهندسين والدقي موديلات حديثه &اسعار متميزه –كل ما ههو حديث وراقي في عالم الاثاث المكتبي من فرست فرنتشر لاستيراد وتصنيع الاثاث المكتبي المتكامل والستائر 01003755888 الاداره -98ش محيي الدين ابو العز امام بوابه 3 نادي الصيد –المهندسين 33372823 فرع الدقي – 96ش النيل ميدانه الجلاء –الدقي 37488014
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ashraf
التليفون: 01003755888---01005063803

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 96ش/النيل ميدان الجلاء -الدقي- الدقي
البحيرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/1/2020
رقم الإعلان: 2050770
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقتك قريبة من النهر الاخضر بالعاصمة الادارية

شقتك قريبة من النهر الاخضر بالعاصمة الادارية

(للبيع)

امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بالقرب من النهر الاخضر والكريستال لاجون وجميع الخدمات الادارية .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

170,000 جنيه

28/1/2020
صورة الاعلان: شقتك بالعاصمة الادارية بالتقسيط المريح وبدون فوائد

شقتك بالعاصمة الادارية بالتقسيط المريح وبدون فوائد

(للبيع)

امتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة بكمبوند green avenue ارقي كمبوند بالعاصمة وقريب من ديزني لاند وك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

205,000 جنيه

28/1/2020
صورة الاعلان: استثمار في العاصمة يعني مستقبل امن ومضمون

استثمار في العاصمة يعني مستقبل امن ومضمون

(للتقسيط)

عايز تشتثمر وتبني مستقبل ليك ولاولادك يبقي امتلك في العاصمة الادارية الجديدة بدون فوائد وبالتقسيط ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

220,000 جنيه

28/1/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بكمبوند بيفرلي هيلز

شقة للبيع بكمبوند بيفرلي هيلز

(للبيع)

❎❎شقة للبيع المرحله الاولي 《بيفرلي هيلز》 ❎المساحة 297 م/ تشطيب س.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

2,650,000 جنيه

28/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا: مدير مشروع طرق للعمل بالرياض في المملكة العربية السعودية

مطلوب فورا: مدير مشروع طرق للعمل بالرياض في المملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل بالسعودية "الرياض" ****************************** مدير مشروع طرق و كباري - هندس.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

28/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب كوافيرت شاملة لصالون سلطنة عمان (مسقط) تسريحات - مياه بك - صبغات يشتر

مطلوب كوافيرت شاملة لصالون سلطنة عمان (مسقط) تسريحات - مياه بك - صبغات يشتر

(فرصة عمل)

مطلوب كوافيرت شاملة لصالون سلطنة عمان (مسقط) تسريحات - مياه بك - صبغات يشترط خبرة سابقة في الخليج ر.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

250 ريال

28/1/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: للاسر نوفرعاملات النظافة,جليس ات المسنين ومربيات بكافة المحافظات

للاسر نوفرعاملات النظافة,جليس ات المسنين ومربيات بكافة المحافظات

(طلب عمل)

للاسر نوفرعاملات النظافة,جليسات المسنين ومربيات بكافة المحافظات01017902000 نوفر بالضمانات للاسر والع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

28/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسعودية حلواني شرقي براتب 3000 ريال اقامة كاملة

مطلوب للسعودية حلواني شرقي براتب 3000 ريال اقامة كاملة

(فرصة عمل)

مطلوب للسعودية حلواني شرقي براتب 3000 ريال اقامة كاملة مسم التأشيرة عامل ارسال شغل​ .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

اتصل

28/1/2020
صورة الاعلان: معدات مصانع اعلاف الاسماك الطافية

معدات مصانع اعلاف الاسماك الطافية

(للبيع)

💪💯تجهيزات الات ومعدات مصنعك من شركة الجوهرى لخطوط انتاج اعلاف الاسماك الطافية €.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

892 جنيه

28/1/2020
صورة الاعلان: معدات مصانع الاكواب الورقية

معدات مصانع الاكواب الورقية

(للبيع)

استثمر اموالك💵 وافتح مصنع اكواب ورقية لانه يعتبر من المشاريع 🏢الجيدة والتي تم تنفيذ.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

771 جنيه

28/1/2020
صورة الاعلان: ارض ترخيص (تجارى - ادارى) بيت الوطن 6 اكتوبر

ارض ترخيص (تجارى - ادارى) بيت الوطن 6 اكتوبر

(للبيع)

ارض ترخيص (تجارى - ادارى) بيت الوطن 6 اكتوبر بجوار / ارض جامعة القاهرة - مول العرب - مدخل زايد 4 ا.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

3,000,000 جنيه

28/1/2020
صورة الاعلان: مصيفك احلي في لاسيرينا السخنة

مصيفك احلي في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة ومصيفك هيبقي احلي مصيف مع اولادك او صحابك وهتدفع مقدم بسيط ومش هتدفع.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

273,000 جنيه

28/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في السخنة امام الاكوا بارك

امتلك شاليهك في السخنة امام الاكوا بارك

(للتقسيط)

شاليهك في السخنة امام الاكوا بارك مباشرة وجمب نماذج مصغرة من المعالم الحضارية زي الاهرامات وابو الهو.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

141,000 جنيه

28/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في راس سدر واستمتع بخدمات القرية

امتلك شاليهك في راس سدر واستمتع بخدمات القرية

(للبيع)

امتلك شاليهك بقرية لاسيرينا باي راس سدر واستمتع بكل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد وم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

70,000 جنيه

28/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك بجنينة بالتقسيط المريح وخصوصية كاملة في راس سدر

شاليهك بجنينة بالتقسيط المريح وخصوصية كاملة في راس سدر

(للبيع)

امتلك شاليهك بجنينة في راس سدر واستمتع بالفيو الرائع والجو اللطيف وشوف اللاند سكيب من شاليهك وشاليهك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

28/1/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager