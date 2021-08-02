كراسي مكتب كراسي موظفين اثاث مكتبي اثاث شركات لدى اوفيس وود فرنتشر

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اوفيس وود
|التليفون:
|01003755888
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|العنوان:
|11 شارع شهاب - المهندسين- Select a city
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103167
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