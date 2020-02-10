كراسى متحركه كراسي انتظار ثابته افخم الموديلات من فرست فرنتشر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كراسى متحركه كراسي انتظار ثابته افخم الموديلات من فرست فرنتشر - في الجيزة مصر

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فرست فرنتشر لارقي واحدث موديلات الاثاث المكتبي 01003755888 اثاث شركات اثاث مكاتب ستائر مكتبيه تجهيزات كامله لفرش الشركات والمكاتب والفنادق والهيئات والمؤسسات كل ما هو حديث وراقي من فرست فرنتشر بمعارضنا في 98ش محيي الدين ابو العز امام بوابه 3 نادي الصيد 33372823 96ش النيل ميدان الجلاء الدقي 37488014 وتقدم الشركه مميزات عديده لعملائنا الشحن مجانا داخل القاهره والجيزه –التركيبات مجانا – وضملن عام علي جميع المنتجات First Furniture for import, manufacturing and office furniture 01003755888 Integ
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ashraf
التليفون: 01003755888

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 96ش/النيل ميدان الجلاء -الدقي- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/2/2020
رقم الإعلان: 2052728
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صورة الاعلان: اثاث مكتبي تجهيزات جميع الشركات والمكاتب -الفنادق -العيادات -المؤسسات - - في الجيزة مصر

اثاث مكتبي تجهيزات جميع الشركات والمكاتب -الفنادق -العيادات -المؤسسات -

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فرست فرنتشر لارقي واحدث موديلات الاثاث المكتبي 01003755888 اثاث شركات اثاث مكاتب ستائر مكتبيه تجهي.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1 جنيه

10/2/2020
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