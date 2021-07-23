كراتين للعزال وجميع ادوات التغليف بابلز لصق استرتش كرتون تغليف فوم وشنط بلا

قائمة أسعار و مقاسات مواد التغليف #القمة للكراتين وجميع ادوات التغليف ونقل الأثاث 🔴 الكراتين 40*40*60 = 30 ج.م خاصه ب النيش والصيني و الزوجاج 40*40*60 = 25 ج.م مستخدمه حاله ممتازه 40*40*60 = 17 ج.م جديده 3 راك 50*50*50 = 35 ج.م خاصه بالمطبخ و الحلل الاحجام الكبيرة 50*50*50 = 25 ج.م مستخدمه حاله ممتازه 50*50*80 = 45ج.م خاصه بالنجف والكتب والملابس والأحذية و الانتكات 40*60*80 = 30 ج.م خاصه بالكتب 40*40*70 =25ج مستخدمة 70*70*70 = 52 ج.م جديدة 70*70*105 = 30 ج.م105 ج.م 8 راق خامة ممتازة 40*30*30