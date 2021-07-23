كراتين للعزال وجميع ادوات التغليف بابلز لصق استرتش كرتون تغليف فوم وشنط بلا

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كراتين للعزال وجميع ادوات التغليف بابلز لصق استرتش كرتون تغليف فوم وشنط بلا - في القاهرة مصر

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قائمة أسعار و مقاسات مواد التغليف #القمة للكراتين وجميع ادوات التغليف ونقل الأثاث 🔴 الكراتين 40*40*60 = 30 ج.م خاصه ب النيش والصيني و الزوجاج 40*40*60 = 25 ج.م مستخدمه حاله ممتازه 40*40*60 = 17 ج.م جديده 3 راك 50*50*50 = 35 ج.م خاصه بالمطبخ و الحلل الاحجام الكبيرة 50*50*50 = 25 ج.م مستخدمه حاله ممتازه 50*50*80 = 45ج.م خاصه بالنجف والكتب والملابس والأحذية و الانتكات 40*60*80 = 30 ج.م خاصه بالكتب 40*40*70 =25ج مستخدمة 70*70*70 = 52 ج.م جديدة 70*70*105 = 30 ج.م105 ج.م 8 راق خامة ممتازة 40*30*30
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: القمة
التليفون: 01114791917

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العنوان: ميدان الجيش- العباسيه
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/8/2021
رقم الإعلان: 2102457
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