كتابة وتعديل الرسائل العلمية والتحليل الاحصائي

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تفاصيل الإعلان
كتابة الرسائل العلمية وتعديلها وتنسيقها علي أيدي محترفين وتحرير العرض التقديمي والتحليل الاحصائي ويمكنك ارسال رسالتك بخط يدك وأو الإملاء ويمكنك الحجز للتعديل يمكنك ارسال رسالتك مصورة على الواتس معنا على الكمبيوتر للتواصل 01113449565
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عادل
التليفون: 01113449565

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الدقي- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/7/2020
رقم الإعلان: 2064089
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صورة الاعلان: بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

بالحي الاول شرق " فيلات " موقع ممتاز تطل علي شارع رئيسي 📍قريبة جدا من 👈ناد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

599,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: بيع شقق وفلل في كمبوند صن كابيتال 6 اكتوبر

بيع شقق وفلل في كمبوند صن كابيتال 6 اكتوبر

(للبيع)

صن كبيتال العاصمة السياحية او مدينة الشمس له اكترمن اسم لنفس المشروع واكتر من وصف لمدينه سياحية علي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

30/7/2020
صورة الاعلان: فرصتك للتميز والرقى بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية

فرصتك للتميز والرقى بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية

(للبيع)

عيش التميز اللى بتحلم بيه وامتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت بالعاصمة الادارية وسط الرقى والجمال قريب من.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

215,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: Town gate بتقدملك حياة اسرية مثاليه بمجرد امتلاك شقتك فى العاصمة الادارية

Town gate بتقدملك حياة اسرية مثاليه بمجرد امتلاك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

عيش حياة اسرية مثاليه وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية وسط اجمل فيو للمناظر الطبيعية وع بعد 5 دقائق .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

199,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: عيش فى جو من الرفاهية وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

عيش فى جو من الرفاهية وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

هتعيش فى جو من الرفاهية وسط افضل خدمات مطاعم ومول تجارى وكافيهات ونادى صحى ورياضى وخدمات تانية كتير .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

171,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: بيع شقق في كمبوند سراي القاهره الجديده

بيع شقق في كمبوند سراي القاهره الجديده

(للبيع)

مالك المشروع هي شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير واحدة من أعرق شركات التطوير العقاري في مصر التي تأسس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

30/7/2020
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صورة الاعلان: فى موقع متميز امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

فى موقع متميز امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

امتلك شقتك فى موقع متميز فى العاصمة الادارية 195 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من حى الس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

191,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: ع بعد 5 دقايق من الحى الدبلوماسى امتلك شقتك فى Town gate

ع بعد 5 دقايق من الحى الدبلوماسى امتلك شقتك فى Town gate

(للبيع)

ع بعد 5 دقائق من الحى الدبلوماسى امتلك شقتك فى Town gate باميز موقع بالعاصمة الادارية بين شارعين رئي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

318,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: امن حياتك في استثمار جديد وامتلك شقة في العاصمة

امن حياتك في استثمار جديد وامتلك شقة في العاصمة

(للبيع)

امن حياتك ومستقبلك وامتلك شقتك في كمبوند zavani بالعاصمة الادارية الجديدة واستثمر صح بدون اي فوائد و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

158,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: شقتك بين ايديك في zavani بالعاصمة الادارية

شقتك بين ايديك في zavani بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

شقتك الجديدة في zavani العاصمة الادارية الجديدة بين ايدلك وجمل كل خدماتك مدارس ومستشفيات ومول تجاري .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

207,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: العيد بقي عيدين وهتستمتع بالخصم ع شقتك في العاصمة

العيد بقي عيدين وهتستمتع بالخصم ع شقتك في العاصمة

(للبيع)

العيد هيبقي عيدين لما تمتلك شقة في green avenue العاصمة الادارية الجديدة وهتستمتع بالخصم الكبير والش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

113,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: استمتع بالخصم الكبير وامتلك شقة في العاصمة الادارية

استمتع بالخصم الكبير وامتلك شقة في العاصمة الادارية

(للبيع)

استمتع بالخصم الكبير في green avenue العاصمة الادارية الجديدة وامتلك شقتك وسط الخدمات الترفيهية حمام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

83,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لكبري مستشفيات بمدينة أبها تمريض بكالوريوس

عاجل مطلوب لكبري مستشفيات بمدينة أبها تمريض بكالوريوس

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب لكبري مستشفيات بمدينة أبها تمريض بكالوريوس ( خبره في العناية المركزة ICU – عناية الأطفال .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبري صيدليات مجموعه طبيه بالرياض عدد (5) صيادله

مطلوب لكبري صيدليات مجموعه طبيه بالرياض عدد (5) صيادله

(فرصة عمل)

مطلوب لكبري صيدليات مجموعه طبيه بالرياض عدد (5) صيادله خبره لا تقل عن سنتين يفضل الحاصلين علي الداتا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

(للبيع)

فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر و الوطن العربي تكنولوجيا يابانيه علي أراضي مصريه . 👌 .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

30/7/2020
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