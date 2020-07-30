كتابة وتعديل الرسائل العلمية والتحليل الاحصائي

(طلب عمل)
|كتابة الرسائل العلمية وتعديلها وتنسيقها علي أيدي محترفين وتحرير العرض التقديمي والتحليل الاحصائي ويمكنك ارسال رسالتك بخط يدك وأو الإملاء ويمكنك الحجز للتعديل يمكنك ارسال رسالتك مصورة على الواتس معنا على الكمبيوتر للتواصل 01113449565
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عادل
|التليفون:
|01113449565
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|العنوان:
|الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/7/2020
|رقم الإعلان:
|2064089
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