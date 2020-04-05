كتابة خطاب الغرض من الدراسة من خلال شركة كيسان للخدمات التعليمية

كتابة خطاب الغرض من الدراسة Statement of Purpose Writing من ابرز النقاط التي يواجهها الطلاب الراغبين في الدراسة في الخارج, هي كتابة خطاب غرض بدون نقل المحتوى من اي مصدر لأن معظم الجامعات ترفض طلب الطالب في الحصول على قبول جامعي بسبب وجود نسبة غش تفوق 3 بالمئة. نحن نعلم بأنك تحتاج الى كتابة خطاب غرض يضمن لك الحصول على قبول بسرعة وبملغ زهيد مقارنة بالظروف المادية في الوطن العربي. لذا دعنا نخبرك كيف نستطيع مساعدتك: تتمثل بمساعدة