(للبيع)
|يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يعلم سيادتكم بإنعقاد دورة تدريبية Online عن كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية الاهداف العامة : • التعرف على تقنيات العقود المدنية والتجارية. • دراسة آحكام العقود الادارية. • كتابة وأبرام العقد الاداري. • التعرف علي آنواع المناقصات. • مناقشة المشكلات العملية والنزاعات القانونية التي تثيرها العقود. للـتـواصـل ا/شيماء مجدي www.alamtatc.com جوال –واتس أب : 00201555558308-00201111781090 shaimaa@alamyatc.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مركز تدريب العالمية
|التليفون:
|00201111781090 - 00201555558308
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|العنوان:
|0- 22222
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|21/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063520
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