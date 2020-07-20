يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يعلم سيادتكم بإنعقاد دورة تدريبية Online عن كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية الاهداف العامة : • التعرف على تقنيات العقود المدنية والتجارية. • دراسة آحكام العقود الادارية. • كتابة وأبرام العقد الاداري. • التعرف علي آنواع المناقصات. • مناقشة المشكلات العملية والنزاعات القانونية التي تثيرها العقود. للـتـواصـل ا/شيماء مجدي www.alamtatc.com جوال –واتس أب : 00201555558308-00201111781090 shaimaa@alamyatc.com