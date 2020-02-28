كتابة اسماء ومخطوطات وعناوين كتب بالخط العربي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
أقوم بكتابة المخطوطات بكافة أنواعها بالخط العربى الأصيل وبكافة الخطوط وبطريقة يدوية تماما . * كتابة أسماء الأشخاص والشركات والمؤسسات وعناوين والكتب وعمل التوقيعات باحترافية تامة . * ستحصل على مخطوطة يدوية عبارة عن قطعة فنية للتواصل واتساب ٠٥٦٨٣٦٦٣٦٨ تفضل بزياره موقعي /
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وليد
التليفون: 0568366368

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/3/2020
رقم الإعلان: 2055163
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صورة الاعلان: كتابة اسماء ومخطوطات وعناوين كتب بالخط العربي - في الرياض السعودية

كتابة اسماء ومخطوطات وعناوين كتب بالخط العربي

(للبيع)

- في الرياض السعودية

أقوم بكتابة المخطوطات بكافة أنواعها بالخط العربى الأصيل وبكافة الخطوط وبطريقة يدوية تماما . * كتابة.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

28/2/2020
صورة الاعلان: تصميم انفوجرافيك مميز جدا لموضوعك - في الرياض السعودية

تصميم انفوجرافيك مميز جدا لموضوعك

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تصميم انفوجرافيك مميز جدا لموضوعك و يجذب الانتباه وبالمقاس المطلوب - يتم تسليم الصورة بجودة مناسبة .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

9/2/2020
صورة الاعلان: انامسوق إلكتروني محترف ومصمم مبدع - في الرياض السعودية

انامسوق إلكتروني محترف ومصمم مبدع

(للبيع)

- في الرياض السعودية

انا مسوق إلكتروني للمنتجات والخدمات .بأسعار مميزة أطلب تصميك أيا كان أنا مصمم محترف أعمل علي كافة .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/1/2020
صورة الاعلان: انامسوق إلكتروني محترف ومصمم مبدع - في الرياض السعودية

انامسوق إلكتروني محترف ومصمم مبدع

(للبيع)

- في الرياض السعودية

انا مصمم جرافيك ومسوق اليكتروني خبرة 8 سنوات باسعار مميزة اطلب تصميمك أيا كان بسعر مناسب سوق منتجاتك.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

27/1/2020
صورة الاعلان: تسويق إلكتروني احترافي لمنتجاتك و خدماتك - في الرياض السعودية

تسويق إلكتروني احترافي لمنتجاتك و خدماتك

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تسويق علي جوجل تسويق علي اليوتيوب تسويق علي انستجرام تسويق علي الفيس بوك تسويق علي تويتر تسويق علي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

26/1/2020
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