كتابة اسماء ومخطوطات وعناوين كتب بالخط العربي

(للبيع)
|أقوم بكتابة المخطوطات بكافة أنواعها بالخط العربى الأصيل وبكافة الخطوط وبطريقة يدوية تماما . * كتابة أسماء الأشخاص والشركات والمؤسسات وعناوين والكتب وعمل التوقيعات باحترافية تامة . * ستحصل على مخطوطة يدوية عبارة عن قطعة فنية للتواصل واتساب ٠٥٦٨٣٦٦٣٦٨ تفضل بزياره موقعي /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|0568366368
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054364
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