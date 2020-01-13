(للبيع)
|كبس السيلاج فى بالات دورانية - تقوم هذة الماكينة بكبس السيلاج وتغليفها فى شكل بالات دورانيه باوزان مختلفة تبدا من 100كجم الى 1000 كجم - الماكينة تعمل بالكهرباء ونظام التحكم PLC الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 047-3107078 الفيس بوك: / العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة - دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد(خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|852 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049033
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