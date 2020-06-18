كبر وطور من شغلك وامتلك عيادة في العاصمة الادارية

(للبيع)
|كبر وطور من شغلك وامتلك عيادتك في مول sixty بالعاصمة الادارية الجديدة بالحي المالي امام وزارة المالية مباشرة وامام اكبر مجمع سينما ومسارح ومتحف وطني ضخم واكبر مكتبة بالشرق الاوسط وعيادتك 56م تشطيب كامل بالتكييفات بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون مقدم اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061654
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