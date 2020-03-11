كبر شركتك وخليك مميز وامتلك مكتبك الخاص بالعاصمة

(للتقسيط)
|امتلك مكتبك الخاص في مول sixty بالعاصمة الادارية الجديدة وكبر شركتك وخليك مميز ومكتبك بالحي المالي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية وامام متحف وطني ضخم واكبر مكتبة بالشرق الاوسط ومكتبك 45م تشطيب كامل بالتكييفات وبدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك بالعاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|131,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055935
189,000 جنيه
137,000 جنيه
40 جنيه
119,000 جنيه
150,000 جنيه
189,000 جنيه
180,000 جنيه
137,000 جنيه
150,000 جنيه
225,000 جنيه
120,000 جنيه
275,000 جنيه
203,000 جنيه
137,000 جنيه
131,000 جنيه