كبر شركتك وخدلك مكتب بالعاصمة بجانب مقرات البنوك الرئيسية

(للبيع)
|عايز تكبر شركتك وتطور من نفسك خدلك مكتب جديد بالعاصمة الادارية الجديدة امام وزارة المالية مباشرة بالحي المالي وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام مدينة الفنون والثقافة والمدينة الاوليمبية للرياضة ومساحته 61م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|289,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059333
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