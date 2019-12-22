كبر استثمارك وامتلك وحدتك فى Paris Mall

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كبر استثمارك وامتلك وحدتك فى Paris Mall - في القاهرة مصر

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استثمارك هيكبر معانا بامتلاك وحدتك 37 م الادارية متشطبة بالكامل وبالتكيفيات فى Paris Mall بالقرب من المدينة الرياضية و المدينة الاوليمبية و أطول برج بأفريقيا وادفع اول قسط ليك من الايجار باقساط تصل الى 10 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك وحدتك الادارية وكبر استثمارك فى Paris Mall
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 204,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/12/2019
رقم الإعلان: 2046938
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14/12/2019
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القسم: 

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10/12/2019
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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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10/12/2019
صورة الاعلان: بعائد استثمارى كبير امتلك وحدتك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بعائد استثمارى كبير امتلك وحدتك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بعائد استثمارى كبير امتلك وحدتك الادارية فى اكبر مول بالعاصمة الادارية مكتبك 38م تشطيب كامل وبالتكيف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

342,000 جنيه

9/12/2019
صورة الاعلان: ب300الف استثمر ف قلب العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

ب300الف استثمر ف قلب العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

هتمتك مكتبك الاداري و هتدفع المقدم بس 20% و الاقساط علينا هتدفع 20% (300الف ) فقط من ثمن مكتبك/شركت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

300,000 جنيه

8/12/2019
صورة الاعلان: مكتب ادارى للبيع فى اكبر مول بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

مكتب ادارى للبيع فى اكبر مول بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك مكتبك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية بالقرب من المدينة الرياضية و المدينة الاوليمبية و أطول برج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

315,000 جنيه

8/12/2019
صورة الاعلان: هتمتلك مكتبك الاداري و هتدفع المقدم بس 20% و الاقساط علينا - في القاهرة مصر

هتمتلك مكتبك الاداري و هتدفع المقدم بس 20% و الاقساط علينا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

هتدفع 20%فقط من ثمن مكتبك/شركتك و تمتلكه و الباقي علينا هتمتلك المكتب مع اكبر مطور عقاري بمصر شركة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

35,000 جنيه

7/12/2019
صورة الاعلان: باقساط تصل الى 10 سنين امتلك وحدتك فى باريس مول - في القاهرة مصر

باقساط تصل الى 10 سنين امتلك وحدتك فى باريس مول

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك وحدتك الادارية فى باريس مول وقسط الباقى ع 10 سنين بدون فوائد مكتبك 32 م تشطيب كامل وبالتكيفيات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

288,000 جنيه

7/12/2019
صورة الاعلان: مكتب اداري للجادين 25م - في القاهرة مصر

مكتب اداري للجادين 25م

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مكتب اداري للجادين 25م + مفروش ومكيف + سوبر لوكس + حمام + باب سيكيوريت + موقع مميز بمدينه نصر ) المط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500 جنيه

7/12/2019
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