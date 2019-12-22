كبر استثمارك وامتلك وحدتك فى Paris Mall

(للبيع)
|استثمارك هيكبر معانا بامتلاك وحدتك 37 م الادارية متشطبة بالكامل وبالتكيفيات فى Paris Mall بالقرب من المدينة الرياضية و المدينة الاوليمبية و أطول برج بأفريقيا وادفع اول قسط ليك من الايجار باقساط تصل الى 10 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك وحدتك الادارية وكبر استثمارك فى Paris Mall
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|204,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046938
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