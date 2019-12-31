كبري المصانع في القاهرة تطلب عمال (انتاج - مخازن - تعبئة وتغليف) برواتب تصل الى 3700ج "حسب المصنع" توفر بعض المصانع :- سكن / مواصلات داخلية / تأمينات / وجبات شروط العمل :- السن لا يزيد عن 45 عام