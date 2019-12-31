(فرصة عمل)
|كبري المصانع في القاهرة تطلب عمال (انتاج - مخازن - تعبئة وتغليف) برواتب تصل الى 3700ج "حسب المصنع" توفر بعض المصانع :- سكن / مواصلات داخلية / تأمينات / وجبات شروط العمل :- السن لا يزيد عن 45 عام
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة شمس جروب
|التليفون:
|01029000043
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|العنوان:
|- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047178
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل