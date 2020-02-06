(فرصة عمل)
|كبرى المصانع بالسعودية .الرياض:- مطلوب فوراً: ـ ** المصنع يعمل لفتحات التكييف المركزي ** 📌 ::{{●مهندسين ميكانيكا عام ●}}:: - خبرة تتراوح من 5 : 7 سنوات فقط 📌 ::{{●اختصاصى تسويق ●}}:: - مؤهل عالى ـ شرط - العمر من ٢٨-٣٥ + رخصة قيادة 📌 ::{{●فنى مخرطة حديد ●}}:: _ - خبرة 7 سنوات - 📌{{● الحضور مباشرا بان ا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
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|العنوان:
|77 شارع سوريا المهندسين امام توكيل نيسان الدور الثالث شركة الطائف- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052349
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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