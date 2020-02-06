كبرى المصانع بالسعودية .الرياض:- مطلوب فوراً: ـ ** المصنع يعمل لفتحات التكييف المركزي ** 📌 ::{{●مهندسين ميكانيكا عام ●}}:: - خبرة تتراوح من 5 : 7 سنوات فقط 📌 ::{{●اختصاصى تسويق ●}}:: - مؤهل عالى ـ شرط - العمر من ٢٨-٣٥ + رخصة قيادة 📌 ::{{●فنى مخرطة حديد ●}}:: _ - خبرة 7 سنوات - 📌{{● الحضور مباشرا بان ا