كبائن وشاليهات وشقق للأيجارمفروش لمحبي الإيجار في المعمورة والأسكندرية

(للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الإسكندرية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
كبائن وشاليهات وشقق للأيجارمفروش لمحبي الإيجار في المعمورة والأسكندرية تطل علي البحر مباشرتاً 01012412542 لمحبي الإيجار في الأسكندرية في فصل الشتاء لدينا عروض لا تقارن لدينا كبائن وشاليهات وشقق مستويات خمس نجوم تطل علي البحر مباشرتاااا في المعمورة والأسكندرية باسعار تبدااا من 300ج في اليوم حتي سعر 1000ج اتصل بـ 01204486160 وانضم لجروب محبي مصايف المعمورة للتواصل: 01012412542 01204486160
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: منتديات الأيمان لإستثمار العقاري
التليفون: 01012412542

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع يوسف السباعي ، المعمورة ، المنتزة ، الأسكندرية- المعمورة ، المنتزة ، الأسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 300 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/1/2020
رقم الإعلان: 2048433
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كود 4209 شقة للبيع 100م غرفتين - في الإسكندرية مصر

كود 4209 شقة للبيع 100م غرفتين

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كود 4209 شقة للبيع 100م غرفتين كبار ورسبشن قطعتين حمام ومطبخ امام سنترال ميامى بشارع اسكندر شقة فى ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

900,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: كبائن وشاليهات وشقق للأيجارمفروش لمحبي الإيجار في المعمورة والأسكندرية تطل - في الإسكندرية مصر

كبائن وشاليهات وشقق للأيجارمفروش لمحبي الإيجار في المعمورة والأسكندرية تطل

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

كبائن وشاليهات وشقق للأيجارمفروش لمحبي الإيجار في المعمورة والأسكندرية تطل علي البحر مباشرتاً 010124.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

300 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: لعشاق الفخامه والتميز - في الإسكندرية مصر

لعشاق الفخامه والتميز

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بسم الله الرحمن الرحيم شقة للبيع 100م غرفتين كبار ورسبشن قطعتين حمام ومطبخ بشارع اسكندر ابراهيم امام.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

900,000 جنيه

10/1/2020
صورة الاعلان: لعـشاق الفخـامه شارع اسكندر ابراهيم ا - في الإسكندرية مصر

لعـشاق الفخـامه شارع اسكندر ابراهيم ا

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كود(4209) بسم الله الرحمن الرحيم " لعـشاق الفخـامه شارع اسكندر ابراهيم امام سنترال ميامى شقة لل.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

900,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: شقه 130 م سيدي بشربحري عند جزارة السماح والرضا - في الإسكندرية مصر

شقه 130 م سيدي بشربحري عند جزارة السماح والرضا

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بسم الله الرحمن الرحيم كود( 4142) شقه 130 م سيدي بشربحري عند جزارة السماح والرضا 3غرف ورسيبشن 3 قطع .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

6,700,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: شقه 125 م شارع علي باشا ابراهيم - في الإسكندرية مصر

شقه 125 م شارع علي باشا ابراهيم

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بسم الله الرحمن الرحيم كود( 4138) شقه 125 م شارع علي باشا ابراهيم 3غرف ورسيبشن 3 قطع و2 حمام ومطبخ ع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

9,500,000 جنيه

8/1/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: 👈شقه 135 م شارع عمرو النجومي متفرع من العيسوي - في الإسكندرية مصر

👈شقه 135 م شارع عمرو النجومي متفرع من العيسوي

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بسم الله الرحمن الرحيم كود(4134 ) - 👈شقه 135 م شا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

750,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: 👈شقه 130 م شارع عثمان حلمي متفرع من العيسوي تري البحر - في الإسكندرية مصر

👈شقه 130 م شارع عثمان حلمي متفرع من العيسوي تري البحر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بسم الله الرحمن الرحيم كود(4131 ) - 👈شقه 130 م شا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

6/1/2020
صورة الاعلان: 👈شقه اسواق الشريف - في الإسكندرية مصر

👈شقه اسواق الشريف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

👈بسم الله الرحمن الرحيم 👈شقه اسواق الشريف 👈الدور ال8 مساحه 125 متر 👈.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

5/1/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع بشارع 30 شارع القاهره - في الإسكندرية مصر

شقق للبيع بشارع 30 شارع القاهره

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بسم الله الرحمن الرحيم شقق للبيع بشارع القاهره شارع 30 من المالك مباشر بالتقسيبط بمقدم 250الف احجز و.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

600,000 جنيه

2/1/2020
صورة الاعلان: شقق لإيجار قانون جديد غرفتين وصالة وثلاثة غرف بأقل سعر بالأسكندرية - في الإسكندرية مصر

شقق لإيجار قانون جديد غرفتين وصالة وثلاثة غرف بأقل سعر بالأسكندرية

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

شقق لإيجار قانون جديد غرفتين وصالة وثلاثة غرف بأقل سعر بالأسكندرية 01012412542 لدينا شقق قانون جدي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

600 جنيه

1/1/2020
صورة الاعلان: أقل الاسعار للوحدات المصيفية بالاسكندرية - في الإسكندرية مصر

أقل الاسعار للوحدات المصيفية بالاسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقل الاسعار للوحدات المصيفية بالاسكندرية بالنخيل2 بالاسكندرية شقق مصيفية غرفتين + رسبشن مساحة 75 متر.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: 57 الف فقط اشتري في ابراج العلمين وعيش علي بحر الساحل - في الإسكندرية مصر

57 الف فقط اشتري في ابراج العلمين وعيش علي بحر الساحل

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مدينة متكاملة المرافق والخدمات ودور العبادة وممشي سياحي المدينة مصممة علي اجمل الاماكن في العالم وا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: وحدات مصيفية باسعار ممتازة ترى البحر على أد جيبك - في الإسكندرية مصر

وحدات مصيفية باسعار ممتازة ترى البحر على أد جيبك

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بمقدم 55 الف وتقسيط على 50 شهر واجمالي سعر 165 الف تملك شقة مصيفية غرفتين وصالة بمساحة 85 متر بشاطيء.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

165,000 جنيه

24/12/2019
صورة الاعلان: شقه للبيع تري البحر اول الساحل الشمالي - في الإسكندرية مصر

شقه للبيع تري البحر اول الساحل الشمالي

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

شقه للبيع تري البحر باول الساحل الشمالي في الصفا وتسلم فوري ( غرفتين + ريسبشن + مطبخ + حمام ) مساح.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

22/12/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager