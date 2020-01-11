(للإيجار)
|كبائن وشاليهات وشقق للأيجارمفروش لمحبي الإيجار في المعمورة والأسكندرية تطل علي البحر مباشرتاً 01012412542 لمحبي الإيجار في الأسكندرية في فصل الشتاء لدينا عروض لا تقارن لدينا كبائن وشاليهات وشقق مستويات خمس نجوم تطل علي البحر مباشرتاااا في المعمورة والأسكندرية باسعار تبدااا من 300ج في اليوم حتي سعر 1000ج اتصل بـ 01204486160 وانضم لجروب محبي مصايف المعمورة للتواصل: 01012412542 01204486160
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|منتديات الأيمان لإستثمار العقاري
|التليفون:
|01012412542
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|العنوان:
|شارع يوسف السباعي ، المعمورة ، المنتزة ، الأسكندرية- المعمورة
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|300 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048432
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