كبائن للتعقيم

(للبيع)
|كبائن تعقييم كباين تعقيم ذاتى بجوده عاليه تصميم بوابة بشكل المنشاة الخاص بك بوابات تعقيم تتناسب مع ديكور شركتك وحدات تعقيم ذاتى تتناسب مع جميع الاماكن ادوات تعقيم الافراد اجهزه قياس درجة الحراره وحدات قياس درجه الحرارة بجوده عاليه ترمومتر حرارة ترمومتر قياس درجة الحرارة شاشات قياس درجة الحرارة جميع مستلزمات التعقيم مستلزمات التعقيم بوابات تعقيم باسعار مميزه ارخص بوابات تعقيم ارخص كبائن التعقيم Misr Emirates #مصر-الإمارات- للتجارة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Misr Emirates
|التليفون:
|01011221627
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|العنوان:
|إدارة المبيعات وصالة العرض : 1 عمارات بانوراما بيرامدز - مشعل - الهرم - بجوار كارفور ( الدور السادس )- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060999
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