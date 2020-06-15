كبائن للتعقيم

(للبيع)
|✅ وحدة التعقیم مصنوعة من الألومنيوم المغطى بالكلادينج والشاسية الداخلي من القوائم الحديدية ✅ ارضية الوحدة مصنعة من الألومنيوم المانع للانزلاق ✅ تعتمد عملية دخول البوابة على نظام حساس ليزر ✅ مصدر جهد 220/110 فولت ✅ یتم ضبط توزیع رذاذ سائل التعقیم على كامل مساحة جسم الشخص ✅ یمكن تعقیم حتى ۱۰۰ شخص باستخدام لتر واحد من مادة التعقیم ✅مزوده بجهاز تقعيم اليدين ✅مزودة بجهاز قياس درجة حرارة ✅ الوحدة تحتوي على خزان مادة التعقیم بسعة 20 لتر و بالتالي یمكنه تعقیم حتى 2000 شخص ✅ نظام إضاءة داخلي / نظام ص
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Misr Emirates
|التليفون:
|01011221627
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|العنوان:
|إدارة المبيعات وصالة العرض : 1 عمارات بانوراما بيرامدز - مشعل - الهرم - بجوار كارفور ( الدور السادس )- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|-1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060856
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