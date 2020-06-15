كبائن للتعقيم

✅ وحدة التعقیم مصنوعة من الألومنيوم المغطى بالكلادينج والشاسية الداخلي من القوائم الحديدية ✅ ارضية الوحدة مصنعة من الألومنيوم المانع للانزلاق ✅ تعتمد عملية دخول البوابة على نظام حساس ليزر ✅ مصدر جهد 220/110 فولت ✅ یتم ضبط توزیع رذاذ سائل التعقیم على كامل مساحة جسم الشخص ✅ یمكن تعقیم حتى ۱۰۰ شخص باستخدام لتر واحد من مادة التعقیم ✅مزوده بجهاز تقعيم اليدين ✅مزودة بجهاز قياس درجة حرارة ✅ الوحدة تحتوي على خزان مادة التعقیم بسعة 20 لتر و بالتالي یمكنه تعقیم حتى 2000 شخص ✅ نظام إضاءة داخلي / نظام ص