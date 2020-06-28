كبائن تعقيم

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Misr Emirates
|التليفون:
|01011221627
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|العنوان:
|عمارات بانوراما بيرامدز الدور الاخير _ مشعل _ الهرم _ بجانب كارفور- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061712
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