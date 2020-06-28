كبائن تعقيم

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كبائن تعقيم - في الجيزة مصر

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كبائن تعقيم كبائن تعقيم ذاتى بجوده عاليه كباين تعقيم وحدات تعقيم ذاتى تتناسب مع جميع الاماكن ادوات تعقيم الافراد اجهزه قياس درجة الحراره وحدات قياس درجه الحرارة بجوده عاليه جميع مستلزمات التعقيم مستلزمات التعقيم بوابات تعقيم باسعار مميزه افضل بوابات تعقيم افضل كبائن التعقيم / info@misremirates.com يمكنكم التواصل معنا على مدار اليوم على الخط الساخن 19810 وحدات تعقيم كبائن تعقيم كباين تعقيم وحدات تطهير تعق
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Misr Emirates
التليفون: 01011221627

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: عمارات بانوراما بيرامدز الدور الاخير _ مشعل _ الهرم _ بجانب كارفور- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/6/2020
رقم الإعلان: 2061712
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صورة الاعلان: مسدس قياس الحراره - في الجيزة مصر

مسدس قياس الحراره

(للبيع)

- في الجيزة مصر

قياس درجة الحرارة جهاز لقياس درجة الحرارة بالاشعه تحت الحمراء ارخص جهاز قياس حرارة قياس درجة الحرار.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/6/2020
صورة الاعلان: مسدس قياس الحراره - في الجيزة مصر

مسدس قياس الحراره

(للبيع)

- في الجيزة مصر

قياس درجة الحرارة جهاز لقياس درجة الحرارة بالاشعه تحت الحمراء ارخص جهاز قياس حرارة قياس درجة الحرار.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/6/2020
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