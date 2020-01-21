كاميرا ومرايا للتفتيش اسفل السيارة

كاميرا ومرايا لتفتيش اسفل السيارة لاجراء عمليات البصرية من خارج السيارة والهيكل السفلي لها كما هي مزودة باضاءة فلاش يعمل عن طرق البطارية من اجل الاستعمال الليلي بحيث ان هذه المرايا متعددة الاستعمالات ، وخفيفة الوزن و أداة حيوية لكثير من المهن. بعض الاماكن التي تحتاج هذه المرايا والكاميرا: • الفنادق • المولات • الشركات والهيئات االحكومية • نقاط التفتيش الأمنية • المستشفيات • مدارس • مسارح / قاعات الحفلات • الجراجات • الأمن • قطاع النقل لمزيد من الأستفسارات وعروض الأسعار:33604037