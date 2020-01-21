كاميرا ومرايا للتفتيش اسفل السيارة

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البحرين (المحافظة الجنوبية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كاميرا ومرايا للتفتيش اسفل السيارة - في المحافظة الجنوبية البحرين

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كاميرا ومرايا لتفتيش اسفل السيارة لاجراء عمليات البصرية من خارج السيارة والهيكل السفلي لها كما هي مزودة باضاءة فلاش يعمل عن طرق البطارية من اجل الاستعمال الليلي بحيث ان هذه المرايا متعددة الاستعمالات ، وخفيفة الوزن و أداة حيوية لكثير من المهن. بعض الاماكن التي تحتاج هذه المرايا والكاميرا: • الفنادق • المولات • الشركات والهيئات االحكومية • نقاط التفتيش الأمنية • المستشفيات • مدارس • مسارح / قاعات الحفلات • الجراجات • الأمن • قطاع النقل لمزيد من الأستفسارات وعروض الأسعار:33604037
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رحاب
التليفون: 33604037

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العنوان: الرفاع- الرفاع
المحافظة الجنوبية -

البحرين
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2 دينار
تاريخ الإعلان: 22/1/2020
رقم الإعلان: 2050040
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