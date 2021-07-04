كاميرا ومرايا كشف أسفل السيارة

كاميرات ومرايا الكشف اسفل السيارة تعتبر الكاميرات والمرايا التي تكشف اسفل السيارات أداتين هامتين وضروريتين للمنظمات الأمنية وإنفاذ القانون. في هذه الأيام من التهديدات الإرهابية -سواء الأجنبية والمحلية فمن المهم أن نرى أهمية وجود أداة متعددة الاستعمالات التي تساعد في الكشف عن التهديدات الأمنية وتستخدم المرايا او الكاميرا لتفتيش تحت السيارة من قبل افراد الأمن والسيكيورتي في هذه المنظمات للتواصل 0558860700