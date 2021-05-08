كاميرا ومرايا تفتيش اسفل السيارة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مرايا للكشف أسفل السيارة، مزودة بعجل لسهولة الحركة مع وسيلة اضاءة مراة مقعرة مجهزة للتفتيش اسفل السيارة مثبتة علي قاعدة متينة مزودة بعجل يتحمل الخدمات الشاقة لسهولة الحركة وسيلة اضاءة حقيبة لسهولة الحمل كشاف للنظر فى المراية ليلا كاميرا عالية الدقة بصورة ملونة الكشف عن الأجسام الخارجية صورة الهيكل السفلي للسيارة يوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا في "الرياض، جدة، الخبر، خميس مشيط". ولنا فروع آخرى في البحرين. التواصل عن طريق الهاتف أو الواتساب، على رقم 0598589293
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo mahmod
التليفون: 0598589293

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العنوان: العليا- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/5/2021
رقم الإعلان: 2093744
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31/3/2021
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25/2/2021
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(للبيع)

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18/2/2021
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18/2/2021
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15/2/2021
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(للبيع)

- في الرياض السعودية

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15/2/2021
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اتصل

9/2/2021
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