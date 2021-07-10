كاميرا ومرايا تفتيش اسفل السيارة المتطورة

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صورة الاعلان: كاميرا ومرايا تفتيش اسفل السيارة المتطورة - في السعودية

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مرايا للكشف أسفل السيارة، مزودة بعجل لسهولة الحركة مع وسيلة اضاءة مراة مقعرة مجهزة للتفتيش اسفل السيارة مثبتة علي قاعدة متينة مزودة بعجل يتحمل الخدمات الشاقة لسهولة الحركة وسيلة اضاءة حقيبة لسهولة الحمل كشاف للنظر فى المراية ليلا كاميرا عالية الدقة بصورة ملونة الكشف عن الأجسام الخارجية صورة الهيكل السفلي للسيارة يوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا في "الرياض، جدة، الخبر، خميس مشيط". ولنا فروع آخرى في البحرين. التواصل عن طريق الهاتف أو الواتساب، على رقم: 0598589128
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: maria
التليفون: 0598589128

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرس- الرس
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/7/2021
رقم الإعلان: 2099856
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تركيب كاميرات مراقبة 2 كاميرا 999 ريال سعودى

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9/6/2021
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25/5/2021
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17/5/2021
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العنوان:

الرياض - السعودية

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20/4/2021
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