كاميرا ومرايا تفتيش اسفل السيارة المتطورة

مرايا للكشف أسفل السيارة، مزودة بعجل لسهولة الحركة مع وسيلة اضاءة مراة مقعرة مجهزة للتفتيش اسفل السيارة مثبتة علي قاعدة متينة مزودة بعجل يتحمل الخدمات الشاقة لسهولة الحركة وسيلة اضاءة حقيبة لسهولة الحمل كشاف للنظر فى المراية ليلا كاميرا عالية الدقة بصورة ملونة الكشف عن الأجسام الخارجية صورة الهيكل السفلي للسيارة يوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا في "الرياض، جدة، الخبر، خميس مشيط". ولنا فروع آخرى في البحرين. التواصل عن طريق الهاتف أو الواتساب، على رقم: 0598589128