كاميرا ومرايا اسفل السيارة

كاميرا كشف وفحص اسفل السيارة هى الة تصوير ذكية تستخدم لاعطاء صورة دقيقه وواضحه عن الهيكل السفلي للسيارة والتي يتم تسجلها على جهاز الكمبيوتر وذلك عند مرور السيارة على هذه الكاميرا مما يسهل على رجال الامن اكتشاف الاشياء المشتبه فيها مثل/المتفجرات /الاسلحه/المخدرات. غير انها سهلة الفك والتركيب كما يوجد لدينا جهاز كامل لتفتيش اسفل المركبات ويوجد ايضا مراه عاكسه لرؤية اسفل السيارة فروعنا بالمملكه الرياض/جده/الخبر/القصيم/خميس مشيط للتواصل واتساب0598589293