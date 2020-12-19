كاميرا ومرايا اسفل السيارة

نقدم لكم وبسعر مناسب كاميرا كشف وفحص أسفل السيارة، للكشف عن الأسلحة والمتفجرات والمخدرات، وهي سهلة الفك والتركيب، وتستخدم في المولات ونقاط التفتيش والشركات، ويوجد لدينا أيضا المصدات والحواجز الأمنية والشوكية وبوابات دخول وخروج السيارات.فروعنا بالمملكة:جدةـالخبر،قصيم،الرياض.ولنا فروع في البحرين. للتواصل عبر الواتساب:0598589293