كاميرا مراقبة واي فاي للاطفال والخدم كاميرا واي فاي متحركة في جميع الاتجاهات بخصية تتبع الحركة للاطفال وامكانية ارسال اشعارات تنبيه بحدوث الحركه مناسبة لمراقبة الأطفال / الخادمات / كبار السنّ سهلة البرمجة . ولا تحتاج إلى فني تركيب #العلامة التجارية : EZVIZ #الموديل : C6T #الحالة : جديدة #الضمان : سنتان المميزات : 1- متحركة ذكية بها خاصية التتبع الذاتي بالعدسه للاشخاص واي حركة تحدث بالمكان 2- يمكن تحريكها عن طريق الجوال يمين يسار فوق تحت 3- الكاميرا بدون اسلاك نقل الصورة عن طريق الواي فاي وفي