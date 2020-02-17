(للبيع)
|كاميرا مراقبة واي فاي للاطفال والخدم كاميرا واي فاي متحركة في جميع الاتجاهات بخصية تتبع الحركة للاطفال وامكانية ارسال اشعارات تنبيه بحدوث الحركه مناسبة لمراقبة الأطفال / الخادمات / كبار السنّ سهلة البرمجة . ولا تحتاج إلى فني تركيب #العلامة التجارية : EZVIZ #الموديل : C6T #الحالة : جديدة #الضمان : سنتان المميزات : 1- متحركة ذكية بها خاصية التتبع الذاتي بالعدسه للاشخاص واي حركة تحدث بالمكان 2- يمكن تحريكها عن طريق الجوال يمين يسار فوق تحت 3- الكاميرا بدون اسلاك نقل الصورة عن طريق الواي فاي وفي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|0533002139
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|العنوان:
|- قربان
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053166
1 ريال
3,900 ريال
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