كاميرا مراقبة صغيرة الحجم - وايفاي 1080 بيكسل %40 خصم - أطلب الان!

من أهم مميزات كاميرا المراقبة صغيرة الحجم أنه يمكنك التحكم بهاعن بعد بواسطة الجوال كما أنها لاتحتاج إلى الكثير من الأسلاك والتوصيلات المعقدة. دقة عالية: عدسة عالية الوضوح, جودة صورة واضحة بدقة 1080 بكسل عالية الدقة كما تتميز بمصابيح ليد تعمل بالأشعة تحت الحمراء وبدون لمعان تساعدك على الرؤية بوضوح في الظلا أطلب الان وأحصل على: شحن مجاني وسريع داخل السعودية، خصم 40٪ والدفع عند الإستلام 14 يوم ضمان على المنتج إذا لم يعجبك يمكنك إرجاعه