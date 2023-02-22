كاميرا مراقبة صغيرة الحجم - وايفاي 1080 بيكسل %40 خصم - أطلب الان!

(For Sale)
|من أهم مميزات كاميرا المراقبة صغيرة الحجم أنه يمكنك التحكم بهاعن بعد بواسطة الجوال كما أنها لاتحتاج إلى الكثير من الأسلاك والتوصيلات المعقدة. دقة عالية: عدسة عالية الوضوح, جودة صورة واضحة بدقة 1080 بكسل عالية الدقة كما تتميز بمصابيح ليد تعمل بالأشعة تحت الحمراء وبدون لمعان تساعدك على الرؤية بوضوح في الظلا أطلب الان وأحصل على: شحن مجاني وسريع داخل السعودية، خصم 40٪ والدفع عند الإستلام 14 يوم ضمان على المنتج إذا لم يعجبك يمكنك إرجاعه
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|عبد العزيز عمري
|Telephone:
|0563247214
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|- الرياض
Ash Sharqiyah - Saudi Arabia
|Ad Information:
|Price:
|236 Riyal
|Posting Date:
|5/5/2023
|Ad Number:
|2182681
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