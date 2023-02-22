كاميرا مراقبة صغيرة الحجم - وايفاي 1080 بيكسل %40 خصم - أطلب الان!

(For Sale)

اعلانات مبوبة

New Ads

Most Viewed Ads

Change Location

Post Ad

 ▶  Your Location

Saudi Arabia (Ash Sharqiyah) [ Change location ]

Ad Information
Ad Photo: كاميرا مراقبة صغيرة الحجم - وايفاي 1080 بيكسل %40 خصم - أطلب الان! - in Ash Sharqiyah Saudi Arabia

Click on Photo to Enlarge

من أهم مميزات كاميرا المراقبة صغيرة الحجم أنه يمكنك التحكم بهاعن بعد بواسطة الجوال كما أنها لاتحتاج إلى الكثير من الأسلاك والتوصيلات المعقدة. دقة عالية: عدسة عالية الوضوح, جودة صورة واضحة بدقة 1080 بكسل عالية الدقة كما تتميز بمصابيح ليد تعمل بالأشعة تحت الحمراء وبدون لمعان تساعدك على الرؤية بوضوح في الظلا أطلب الان وأحصل على: شحن مجاني وسريع داخل السعودية، خصم 40٪ والدفع عند الإستلام 14 يوم ضمان على المنتج إذا لم يعجبك يمكنك إرجاعه
Contact The Advertiser:
Contact Name: عبد العزيز عمري
Telephone: 0563247214

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: - الرياض
Ash Sharqiyah -

Saudi Arabia
Ad Information:
Price: 236 Riyal
Posting Date: 5/5/2023
Ad Number: 2182681
Send a message to the advertiser Tell a Friend Add to Favourites
Send a message to the advertiser

More Ads Under Category:

Picture
Price
Posting Date
Ad Photo: كاميرات مراقبه مخفيه - in Ash Sharqiyah Saudi Arabia

كاميرات مراقبه مخفيه

(For Sale)

- in Ash Sharqiyah Saudi Arabia

كاميرات مراقبة مخفية كاميرا باور بنك واي فاي شاحن متنقل.

Call

22/2/2023
Classifieds powered by Galileo Site Manager ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager